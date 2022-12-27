Президент России Владимир Путин ответил Западу на введение потолка цен на нефть. Сегодня, 27 декабря, глава государства подписал указ о мерах реагирования на ограничения, введенные Евросоюзом в рамках антироссийских санкций.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, указом устанавливается запрет на продажу нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, которые собираются применять утвержденный ЕС механизм фиксирования цены.
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Президент России Владимир Путин ответил Западу на введение потолка цен на нефть. Сегодня, 27 декабря, глава государства подписал указ о мерах реагирования на ограничения, введенные Евросоюзом в рамках антироссийских санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, указом устанавливается запрет на продажу нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, которые собираются применять утвержденный ЕС механизм фиксирования цены.