Путин ответил Западу на введение потолка цен на нефть

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин ответил на санкции Запада Фото:

Президент России Владимир Путин ответил Западу на введение потолка цен на нефть. Сегодня, 27 декабря, глава государства подписал указ о мерах реагирования на ограничения, введенные Евросоюзом в рамках антироссийских санкций.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, указом устанавливается запрет на продажу нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, которые собираются применять утвержденный ЕС механизм фиксирования цены.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Президент России Владимир Путин ответил Западу на введение потолка цен на нефть. Сегодня, 27 декабря, глава государства подписал указ о мерах реагирования на ограничения, введенные Евросоюзом в рамках антироссийских санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, указом устанавливается запрет на продажу нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, которые собираются применять утвержденный ЕС механизм фиксирования цены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...