В Госдуме оценили идею о новогодних выплатах для всех семей с детьми

Депутат Нилов назвал хорошим подарком новогодние выплаты для семей с детьми

28 декабря 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Выплаты семьям с детьми были бы хорошим новогодним подарком, считает Ярослав Нилов Фото: Илья Московец © URA.RU Выплаты со стороны государства семьям с детьми были бы отличным новогодним подарком. Об этом заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. «Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям», — заявил Нилов. Его слова приводит агентство РИА Новости. Он также отметил, что есть семьи, где такие выплаты и не нужны. Однако в любом случае деньги пойдут в экономику, заключил Нилов. С 1 января 2023 года в России введутся ежемесячные выплаты по пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его могут получить семьи, где есть ребенок до 17 лет. Пособие объединит семь действующих выплат.

Выплаты со стороны государства семьям с детьми были бы отличным новогодним подарком. Об этом заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. «Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям», — заявил Нилов. Его слова приводит агентство РИА Новости. Он также отметил, что есть семьи, где такие выплаты и не нужны. Однако в любом случае деньги пойдут в экономику, заключил Нилов. С 1 января 2023 года в России введутся ежемесячные выплаты по пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его могут получить семьи, где есть ребенок до 17 лет. Пособие объединит семь действующих выплат.