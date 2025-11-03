В Ростовской области отражена массированная воздушная атака
03 ноября 2025 в 08:13
В Ростовской области сбиты беспилотники ВСУ в пяти районах
Ночью 3 ноября в Ростовской области отражена массированная воздушная атака ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Украинские БПЛА уничтожены в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах», — написал Слюсарь в Telegram. Пострадавших среди людей нет. Точной информации о последствиях падения дронов пока нет.
