В Ростовской области отражена массированная воздушная атака

03 ноября 2025 в 08:13
В Ростовской области сбиты беспилотники ВСУ в пяти районах

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью 3 ноября в Ростовской области отражена массированная воздушная атака ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Украинские БПЛА уничтожены в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах», — написал Слюсарь в Telegram. Пострадавших среди людей нет. Точной информации о последствиях падения дронов пока нет.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

