Путин и Си Цзиньпин в закрытом режиме обсудят региональные проблемы

29 декабря 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин и Владимир Путиным поговорят по видеосвязи Фото: bundeskanzlerin.de Президент России Владимир Путин в закрытом режиме обсудит двусторонние отношения и региональные проблемы с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра утром. Первый обмен репликами будет публичным, потом разговор в закрытом режиме. [Будет обсуждаться] тема по наиболее острым региональным проблемам», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, лидеры стран созвонятся по видеоконференцсвязи и будут обсуждать двусторонние отношения. Он отметил, что также поводом станет наращивание объемов товарооборота.

Президент России Владимир Путин в закрытом режиме обсудит двусторонние отношения и региональные проблемы с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра утром. Первый обмен репликами будет публичным, потом разговор в закрытом режиме. [Будет обсуждаться] тема по наиболее острым региональным проблемам», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, лидеры стран созвонятся по видеоконференцсвязи и будут обсуждать двусторонние отношения. Он отметил, что также поводом станет наращивание объемов товарооборота.