Путин и Си Цзиньпин в закрытом режиме обсудят региональные проблемы

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Си Цзиньпин и Владимир Путиным поговорят по видеосвязи Фото:

Президент России Владимир Путин в закрытом режиме обсудит двусторонние отношения и региональные проблемы с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра утром. Первый обмен репликами будет публичным, потом разговор в закрытом режиме. [Будет обсуждаться] тема по наиболее острым региональным проблемам», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.

По словам Пескова, лидеры стран созвонятся по видеоконференцсвязи и будут обсуждать двусторонние отношения. Он отметил, что также поводом станет наращивание объемов товарооборота.

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Президент России Владимир Путин в закрытом режиме обсудит двусторонние отношения и региональные проблемы с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра утром. Первый обмен репликами будет публичным, потом разговор в закрытом режиме. [Будет обсуждаться] тема по наиболее острым региональным проблемам», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, лидеры стран созвонятся по видеоконференцсвязи и будут обсуждать двусторонние отношения. Он отметил, что также поводом станет наращивание объемов товарооборота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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