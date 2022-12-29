Путин и Си Цзиньпин в закрытом режиме обсудят региональные проблемы

Президент России Владимир Путин в закрытом режиме обсудит двусторонние отношения и региональные проблемы с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра утром. Первый обмен репликами будет публичным, потом разговор в закрытом режиме. [Будет обсуждаться] тема по наиболее острым региональным проблемам», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.
По словам Пескова, лидеры стран созвонятся по видеоконференцсвязи и будут обсуждать двусторонние отношения. Он отметил, что также поводом станет наращивание объемов товарооборота.
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