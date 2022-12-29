Спикер облудмы выделил лучшие качества курганцев

Спикер облдумы Дмитрий Фролов поздравил курганцев с Новым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов поздравил курганцев с наступающим Новым годом и перечислил лучшие качества жителей региона. Его поздравление опубликовано на странице облдумы в соцсети «ВКонтакте».

«Уверен, что лучшие качества зауральцев — трудолюбие и добропорядочность, ответственное отношение каждого к своему делу будут гарантией успеха во всех наших начинаниях и в новом, 2023 году», — сказал Фролов. В том числе залогом будущего успеха он считает сплоченность курганцев, неравнодушие, а также искреннюю любовь к Родине.

Также от имени облдумы Фролов поздравил жителей региона с Новым годом и пожелал успешной работы, семейного благополучия, крепкого здоровья и душевного покоя. «Пусть то тепло, которое вы подарите друг другу в эти праздничные дни, согревает вас в течение всего года», — заключил спикер.

Ранее URA.RU сообщало, что во время своего последнего визита в Курган полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и замминистра ЖКХ РФ Никита Стасишин поздравили жителей региона с наступающим Новым годом. Якушев пожелал курганцам здоровья и хороших эмоций в 2023 году.