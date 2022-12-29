Тюмень сковали новогодние пробки

Сервис 2ГИС передает о пробках в 8 баллов
Тюменские дороги уже к обеду сковали предновогодние пробки. Данные об этом получены с сервиса 2ГИС. По информации, пробки в городе к этому часу достигли 8 баллов из 10 возможных.
«Тюмень, 30 декабря, 13:30. Пробки в восемь баллов», сообщает сервис 2ГИС.
Постоять придется на центральных улицах города, а также в сторону микрорайонов в районе улиц Тимофея Чаркова, Федюнинского, Профсоюзной. Информации о ДТП на участках этих дорог не зафиксировано в приложении сервиса.
Постоять придется на центральных улицах города
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