Тюмень сковали новогодние пробки

Жители Тюмени уже в обед встали в пробки на центральных улицах города

30 декабря 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Сервис 2ГИС передает о пробках в 8 баллов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские дороги уже к обеду сковали предновогодние пробки. Данные об этом получены с сервиса 2ГИС. По информации, пробки в городе к этому часу достигли 8 баллов из 10 возможных. «Тюмень, 30 декабря, 13:30. Пробки в восемь баллов», сообщает сервис 2ГИС. Постоять придется на центральных улицах города, а также в сторону микрорайонов в районе улиц Тимофея Чаркова, Федюнинского, Профсоюзной. Информации о ДТП на участках этих дорог не зафиксировано в приложении сервиса. Постоять придется на центральных улицах города Скрин с приложения 2ГИС

Тюменские дороги уже к обеду сковали предновогодние пробки. Данные об этом получены с сервиса 2ГИС. По информации, пробки в городе к этому часу достигли 8 баллов из 10 возможных. «Тюмень, 30 декабря, 13:30. Пробки в восемь баллов», сообщает сервис 2ГИС. Постоять придется на центральных улицах города, а также в сторону микрорайонов в районе улиц Тимофея Чаркова, Федюнинского, Профсоюзной. Информации о ДТП на участках этих дорог не зафиксировано в приложении сервиса.