29 декабря 2022

Тюмень сковали новогодние пробки

Жители Тюмени уже в обед встали в пробки на центральных улицах города
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега после обильного снегопада. Тюмень , снег, пробка, сугробы, авто
Сервис 2ГИС передает о пробках в 8 баллов Фото:

Тюменские дороги уже к обеду сковали предновогодние пробки. Данные об этом получены с сервиса 2ГИС. По информации, пробки в городе к этому часу достигли 8 баллов из 10 возможных.

«Тюмень, 30 декабря, 13:30. Пробки в восемь баллов», сообщает сервис 2ГИС.

Постоять придется на центральных улицах города, а также в сторону микрорайонов в районе улиц Тимофея Чаркова, Федюнинского, Профсоюзной. Информации о ДТП на участках этих дорог не зафиксировано в приложении сервиса.

Постоять придется на центральных улицах города

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Тюменские дороги уже к обеду сковали предновогодние пробки. Данные об этом получены с сервиса 2ГИС. По информации, пробки в городе к этому часу достигли 8 баллов из 10 возможных. «Тюмень, 30 декабря, 13:30. Пробки в восемь баллов», сообщает сервис 2ГИС. Постоять придется на центральных улицах города, а также в сторону микрорайонов в районе улиц Тимофея Чаркова, Федюнинского, Профсоюзной. Информации о ДТП на участках этих дорог не зафиксировано в приложении сервиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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