В Энергодаре был предотвращен теракт, готовящийся спецслужбами Украины против мирных жителей города. Об этом сообщил корреспондент URA.RU Евгений Линин.
«В Энергодаре предотвращен планируемый спецслужбами Украины теракт против мирных жителей города», — передает корреспондент сообщение российских спецслужб. Уточняется, что спецслужбами РФ при обысках во дворе жилого дома в Энергодаре был обнаружен автомобиль, начиненный взрывчаткой. В авто нашли артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, обложенный тротилом. Вокруг него также находились дополнительные поражающие элементы.
Транспорт был эвакуирован и уничтожен на специальном полигоне. Корреспондент URA.RU уточнил, что теракт украинские спецслужбы затеяли, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях против мирных граждан. В настоящее время спецслужбы занимаются установлением личностей причастных к подготовке террористического акта.
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В Энергодаре был предотвращен теракт, готовящийся спецслужбами Украины против мирных жителей города. Об этом сообщил корреспондент URA.RU Евгений Линин. «В Энергодаре предотвращен планируемый спецслужбами Украины теракт против мирных жителей города», — передает корреспондент сообщение российских спецслужб. Уточняется, что спецслужбами РФ при обысках во дворе жилого дома в Энергодаре был обнаружен автомобиль, начиненный взрывчаткой. В авто нашли артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, обложенный тротилом. Вокруг него также находились дополнительные поражающие элементы. Транспорт был эвакуирован и уничтожен на специальном полигоне. Корреспондент URA.RU уточнил, что теракт украинские спецслужбы затеяли, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях против мирных граждан. В настоящее время спецслужбы занимаются установлением личностей причастных к подготовке террористического акта.