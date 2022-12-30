В Энергодаре спецслужбы Украины готовили теракт против мирных жителей. Видео

30 декабря 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

В Энергодаре обнаружили автомобиль со взрывчаткой Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Энергодаре был предотвращен теракт, готовящийся спецслужбами Украины против мирных жителей города. Об этом сообщил корреспондент URA.RU Евгений Линин. «В Энергодаре предотвращен планируемый спецслужбами Украины теракт против мирных жителей города», — передает корреспондент сообщение российских спецслужб. Уточняется, что спецслужбами РФ при обысках во дворе жилого дома в Энергодаре был обнаружен автомобиль, начиненный взрывчаткой. В авто нашли артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, обложенный тротилом. Вокруг него также находились дополнительные поражающие элементы. Транспорт был эвакуирован и уничтожен на специальном полигоне. Корреспондент URA.RU уточнил, что теракт украинские спецслужбы затеяли, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях против мирных граждан. В настоящее время спецслужбы занимаются установлением личностей причастных к подготовке террористического акта.

В Энергодаре был предотвращен теракт, готовящийся спецслужбами Украины против мирных жителей города. Об этом сообщил корреспондент URA.RU Евгений Линин. «В Энергодаре предотвращен планируемый спецслужбами Украины теракт против мирных жителей города», — передает корреспондент сообщение российских спецслужб. Уточняется, что спецслужбами РФ при обысках во дворе жилого дома в Энергодаре был обнаружен автомобиль, начиненный взрывчаткой. В авто нашли артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, обложенный тротилом. Вокруг него также находились дополнительные поражающие элементы. Транспорт был эвакуирован и уничтожен на специальном полигоне. Корреспондент URA.RU уточнил, что теракт украинские спецслужбы затеяли, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях против мирных граждан. В настоящее время спецслужбы занимаются установлением личностей причастных к подготовке террористического акта.