30 декабря 2022

Руководство Евровидения приняло окончательное решение по участию России в конкурсе

Организатор «Евровидения» Эстердаль: решение об исключении России из конкурса было трудным
© Служба новостей «URA.RU»
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Евровидение 2, евровидение
Эстердаль отметил, что ему было сложно принять окончательное решение Фото:

Исключение России из Евровидения стало непростым решением. Об этом заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль.

«[Решение об исключении России] было сложным. И сейчас сложно», — заявил Эстердаль в эфире радио BBC 4 (заблокировано в России). Он подчеркнул, что якобы то, что думает Европа, очень сильно влияет на сам конкурс. По его словам, песни, исполняемые на Евровидении, всегда отражали дух времени и события в Европе.

В ноябре этого года, по словам официального представителя Европейского вещательного союза (ЕВС) Давида Гудмана, вопрос об участии россиян в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» оставался открытым. Он говорил о том, что полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события.

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Исключение России из Евровидения стало непростым решением. Об этом заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль. «[Решение об исключении России] было сложным. И сейчас сложно», — заявил Эстердаль в эфире радио BBC 4 (заблокировано в России). Он подчеркнул, что якобы то, что думает Европа, очень сильно влияет на сам конкурс. По его словам, песни, исполняемые на Евровидении, всегда отражали дух времени и события в Европе. В ноябре этого года, по словам официального представителя Европейского вещательного союза (ЕВС) Давида Гудмана, вопрос об участии россиян в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» оставался открытым. Он говорил о том, что полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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