Руководство Евровидения приняло окончательное решение по участию России в конкурсе

Организатор «Евровидения» Эстердаль: решение об исключении России из конкурса было трудным

31 декабря 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Эстердаль отметил, что ему было сложно принять окончательное решение Фото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses Исключение России из Евровидения стало непростым решением. Об этом заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль. «[Решение об исключении России] было сложным. И сейчас сложно», — заявил Эстердаль в эфире радио BBC 4 (заблокировано в России). Он подчеркнул, что якобы то, что думает Европа, очень сильно влияет на сам конкурс. По его словам, песни, исполняемые на Евровидении, всегда отражали дух времени и события в Европе. В ноябре этого года, по словам официального представителя Европейского вещательного союза (ЕВС) Давида Гудмана, вопрос об участии россиян в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» оставался открытым. Он говорил о том, что полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события.

Исключение России из Евровидения стало непростым решением. Об этом заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль. «[Решение об исключении России] было сложным. И сейчас сложно», — заявил Эстердаль в эфире радио BBC 4 (заблокировано в России). Он подчеркнул, что якобы то, что думает Европа, очень сильно влияет на сам конкурс. По его словам, песни, исполняемые на Евровидении, всегда отражали дух времени и события в Европе. В ноябре этого года, по словам официального представителя Европейского вещательного союза (ЕВС) Давида Гудмана, вопрос об участии россиян в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» оставался открытым. Он говорил о том, что полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события.