Руководство Евровидения приняло окончательное решение по участию России в конкурсе

Эстердаль отметил, что ему было сложно принять окончательное решениеФото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses
Исключение России из Евровидения стало непростым решением. Об этом заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль.
«[Решение об исключении России] было сложным. И сейчас сложно», — заявил Эстердаль в эфире радио BBC 4 (заблокировано в России). Он подчеркнул, что якобы то, что думает Европа, очень сильно влияет на сам конкурс. По его словам, песни, исполняемые на Евровидении, всегда отражали дух времени и события в Европе.
В ноябре этого года, по словам официального представителя Европейского вещательного союза (ЕВС) Давида Гудмана, вопрос об участии россиян в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» оставался открытым. Он говорил о том, что полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события.
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Исключение России из Евровидения стало непростым решением. Об этом заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль. «[Решение об исключении России] было сложным. И сейчас сложно», — заявил Эстердаль в эфире радио BBC 4 (заблокировано в России). Он подчеркнул, что якобы то, что думает Европа, очень сильно влияет на сам конкурс. По его словам, песни, исполняемые на Евровидении, всегда отражали дух времени и события в Европе. В ноябре этого года, по словам официального представителя Европейского вещательного союза (ЕВС) Давида Гудмана, вопрос об участии россиян в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» оставался открытым. Он говорил о том, что полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события.