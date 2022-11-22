22 ноября 2022

Организаторы «Евровидения» допустили участие России в конкурсе

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Евровидение, евровидение
«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле Фото:

Вопрос об участии россиян в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» остается открытым. Об этом заявил официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Давид Гудман.

«Полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события», — заявил Давид Гудман ТАСС. Потому вопрос участия России в конкурсе остается открытым, добавил он. В 2023 году проголосовать за артистов на специальной онлайн-платформе смогут граждане стран, не принимающих участие в международном конкурсе.

В 2022 году победу в «Евровидении», несмотря на нарушения правил, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее «брейк-дансом с кричалками» про завод «Азовсталь» в Мариуполе. Британцы раскритиковали победу украинской команды, заявив, что конкурс был политизирован. Несмотря на победу украинцев, конкурс в 2023 году проведут в Великобритании.

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Вопрос об участии россиян в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» остается открытым. Об этом заявил официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Давид Гудман. «Полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события», — заявил Давид Гудман ТАСС. Потому вопрос участия России в конкурсе остается открытым, добавил он. В 2023 году проголосовать за артистов на специальной онлайн-платформе смогут граждане стран, не принимающих участие в международном конкурсе. В 2022 году победу в «Евровидении», несмотря на нарушения правил, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее «брейк-дансом с кричалками» про завод «Азовсталь» в Мариуполе. Британцы раскритиковали победу украинской команды, заявив, что конкурс был политизирован. Несмотря на победу украинцев, конкурс в 2023 году проведут в Великобритании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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