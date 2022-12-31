Сенатор Косачев обвинил западных политиков в гибели тысяч людей в Донбассе

Сенатор Косачев: Запад пытается сохранить целостность Украины насилием и оккупацией

Константин Косачев обвинил Запад в насилии в отношении украинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные политики несут ответственность за смерть населения Донбасса, так как Запад сохранят целостность Украины насилием. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Признания [экс-канцлера Германии Ангелы] Меркель и [экс-президента Франции Франсуа] Олланда — это фиксация предательства. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине», — написал Косачев в своем telegram-канале .

Запад превратил минские соглашения в фикцию, заявил он. Теперь Россия вынуждена исправлять ситуацию проведением спецоперации на Украине, высказался сенатор. По его словам, для Запада целостностью Украины является «оккупация и насилие», а не переговоры.

Минские соглашения дали Украине время на усиление армии, сказал бывший президент Франции Франсуа Олланд. Аналогичное заявление делала и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Она сказала, что минские соглашения нужны были для оттягивания времени, чтобы Украина успела подготовиться к конфликту с Россией. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от Германии выплат компенсаций жителям Донбасса, сообщают «Дни.ру». По словам политика, ответственность за ситуацию в Донбассе несут Франция и Германия.