Экс-президент Франции: Минские соглашения дали Киеву время на усиление армии

30 декабря 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Франсуа Олланд согласился с заявлением Ангелы Меркель о Минских договоренностях Фото: сайт Президента Франции новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минские соглашения дали украинским властям время на то, чтобы сделать армию сильнее. Об этом заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд изданию Kyiv Independent. «С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — заявил Франсуа Олланд. Ранее экс-канцлер Германии Ангелы Меркель выступила с аналогичным заявлением, назвав истинную цель Минских соглашений. По ее словам, договоренности дали Украине время на усиление. Меркель уверена, что все понимали — проблема не решена. Она также призналась, что в 2014 году НАТО поставлять Киеву оружие в том объеме, как сейчас. Минские соглашения предусматривали урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Однако требования не были выполнены Киевом. Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались постоянным обстрелам и геноциду со стороны ВСУ, из-за чего Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Минские соглашения дали украинским властям время на то, чтобы сделать армию сильнее. Об этом заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд изданию Kyiv Independent. «С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — заявил Франсуа Олланд. Ранее экс-канцлер Германии Ангелы Меркель выступила с аналогичным заявлением, назвав истинную цель Минских соглашений. По ее словам, договоренности дали Украине время на усиление. Меркель уверена, что все понимали — проблема не решена. Она также призналась, что в 2014 году НАТО поставлять Киеву оружие в том объеме, как сейчас. Минские соглашения предусматривали урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Однако требования не были выполнены Киевом. Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались постоянным обстрелам и геноциду со стороны ВСУ, из-за чего Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.