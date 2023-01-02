02 января 2023

Европа предложила Китаю бесплатные вакцины от COVID, чтобы побороть вспышку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от ковида. Екатеринбург, шприц, вакцинация, вакцинация через нос, нозальная вакцинация
ЕС планирует пожертвовать вакцины от COVID-19 для Китая Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Евросоюзе предложили Китаю бесплатные вакцины от коронавируса для борьбы со вспышкой инфекции. Об этом сообщает газета Financial Times.

«ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины против COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку болезни после его решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией», — пишет издание. Уточняется, что комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес обратилась к китайским коллегам с предложением оказать помощь в сфере здравоохранения и пожертвовать вакцины, находящиеся в распоряжении Евросоюза.

Ранее стало известно о сильной вспышке коронавируса в Китае. Сообщалось, что количество зараженных составило 248 миллионов человек, передает телеканал 360. Российские эксперты предположили, что вирус уже проникает на территорию РФ вместе с гриппом, пишет Life.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В Евросоюзе предложили Китаю бесплатные вакцины от коронавируса для борьбы со вспышкой инфекции. Об этом сообщает газета Financial Times. «ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины против COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку болезни после его решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией», — пишет издание. Уточняется, что комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес обратилась к китайским коллегам с предложением оказать помощь в сфере здравоохранения и пожертвовать вакцины, находящиеся в распоряжении Евросоюза. Ранее стало известно о сильной вспышке коронавируса в Китае. Сообщалось, что количество зараженных составило 248 миллионов человек, передает телеканал 360. Российские эксперты предположили, что вирус уже проникает на территорию РФ вместе с гриппом, пишет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...