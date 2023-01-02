Европа предложила Китаю бесплатные вакцины от COVID, чтобы побороть вспышку

03 января 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

ЕС планирует пожертвовать вакцины от COVID-19 для Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Евросоюзе предложили Китаю бесплатные вакцины от коронавируса для борьбы со вспышкой инфекции. Об этом сообщает газета Financial Times. «ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины против COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку болезни после его решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией», — пишет издание . Уточняется, что комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес обратилась к китайским коллегам с предложением оказать помощь в сфере здравоохранения и пожертвовать вакцины, находящиеся в распоряжении Евросоюза. Ранее стало известно о сильной вспышке коронавируса в Китае. Сообщалось, что количество зараженных составило 248 миллионов человек, передает телеканал 360. Российские эксперты предположили, что вирус уже проникает на территорию РФ вместе с гриппом, пишет Life .

В Евросоюзе предложили Китаю бесплатные вакцины от коронавируса для борьбы со вспышкой инфекции. Об этом сообщает газета Financial Times. «ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины против COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку болезни после его решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией», — пишет издание. Уточняется, что комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес обратилась к китайским коллегам с предложением оказать помощь в сфере здравоохранения и пожертвовать вакцины, находящиеся в распоряжении Евросоюза. Ранее стало известно о сильной вспышке коронавируса в Китае. Сообщалось, что количество зараженных составило 248 миллионов человек, передает телеканал 360. Российские эксперты предположили, что вирус уже проникает на территорию РФ вместе с гриппом, пишет Life.