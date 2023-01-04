Новогоднее обращение Путина стало самым популярным эфирным событием 2022 года 04 января 2023 в 23:48 Размер текста - 17 + Новогоднее обращение Путина заняло стало самым популярным в 2022 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новогоднее обращение президента России Владимира Путина заняло первую строку в рейтинге самых популярных эфирных событий прошедшего года. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. «Самые популярные отдельные эфирные события в 2022 году вышли в контексте празднования Нового года. Первая тройка: Новогоднее обращение президента России», — сообщают в Mediascope, данные которых передают РИА Новости. Второе место в рейтинге заняли первые части «Новогодней ночи на первом», а третье — «Голубой огонек на Шаболовке», трансляция которого велась в эфире «России 1». В своем новогоднем обращении президент впервые поздравил соотечественников не на фоне Кремля, а выступил вместе с военными. Путин отметил, что предыдущий год стал поворотным годом для страны и заложил основы будущей независимости державы, слова президента передает RT. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина заняло первую строку в рейтинге самых популярных эфирных событий прошедшего года. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. «Самые популярные отдельные эфирные события в 2022 году вышли в контексте празднования Нового года. Первая тройка: Новогоднее обращение президента России», — сообщают в Mediascope, данные которых передают РИА Новости. Второе место в рейтинге заняли первые части «Новогодней ночи на первом», а третье — «Голубой огонек на Шаболовке», трансляция которого велась в эфире «России 1». В своем новогоднем обращении президент впервые поздравил соотечественников не на фоне Кремля, а выступил вместе с военными. Путин отметил, что предыдущий год стал поворотным годом для страны и заложил основы будущей независимости державы, слова президента передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям