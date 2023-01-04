Новогоднее обращение Путина стало самым популярным эфирным событием 2022 года

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина заняло первую строку в рейтинге самых популярных эфирных событий прошедшего года. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.
«Самые популярные отдельные эфирные события в 2022 году вышли в контексте празднования Нового года. Первая тройка: Новогоднее обращение президента России», — сообщают в Mediascope, данные которых передают РИА Новости. Второе место в рейтинге заняли первые части «Новогодней ночи на первом», а третье — «Голубой огонек на Шаболовке», трансляция которого велась в эфире «России 1».
В своем новогоднем обращении президент впервые поздравил соотечественников не на фоне Кремля, а выступил вместе с военными. Путин отметил, что предыдущий год стал поворотным годом для страны и заложил основы будущей независимости державы, слова президента передает RT.
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