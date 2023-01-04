Россиян предупредили о появлении нового сигнала светофора

05 января 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Егор Редин рассказал о том, что будет означать новый сигнал на светофорах Фото: Илья Московец © URA.RU Начиная с весны нынешнего года в России появится новый сигнал светофора — белое изображение со стрелкой, которая указывает на пешеходный переход, находящийся по направлению движения. Сигнал будет предупреждать о том, что в настоящий момент по пешеходному переходу кто-то может переходить дорогу. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин. «Под основной светофор добавляется стрелка белого цвета с изображением пешехода, которая располагается под основными цветами светофора. Стрелка указывает на то, что по направлению движения (обычно за поворотом) пешеход имеет право переходить дорогу в связи с разрешающим сигналом светофора», — сообщил Редин в интервью агентству «Прайм». Он отметил, что стрелка не вводит новых правил, поскольку уступать пешеходам водитель обязан и в нынешней ситуации. Сигнал нужен для того, чтобы дополнительно информировать водителя и предупредить возможные ДТП. Ранее подобные нововведения практиковались в некоторых регионах в качестве эксперимента и показали высокую эффективность, отметил Редин. Ранее URA.RU рассказало о том, какие еще изменения ждут автомобилистов России в 2023 году. Стоимость техосмотра для водителей повысится, а ПДД пополнится новыми правилами. Кроме того, генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая рассказала, как объяснить детям ПДД, об этом в материале RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начиная с весны нынешнего года в России появится новый сигнал светофора — белое изображение со стрелкой, которая указывает на пешеходный переход, находящийся по направлению движения. Сигнал будет предупреждать о том, что в настоящий момент по пешеходному переходу кто-то может переходить дорогу. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин. «Под основной светофор добавляется стрелка белого цвета с изображением пешехода, которая располагается под основными цветами светофора. Стрелка указывает на то, что по направлению движения (обычно за поворотом) пешеход имеет право переходить дорогу в связи с разрешающим сигналом светофора», — сообщил Редин в интервью агентству «Прайм». Он отметил, что стрелка не вводит новых правил, поскольку уступать пешеходам водитель обязан и в нынешней ситуации. Сигнал нужен для того, чтобы дополнительно информировать водителя и предупредить возможные ДТП. Ранее подобные нововведения практиковались в некоторых регионах в качестве эксперимента и показали высокую эффективность, отметил Редин. Ранее URA.RU рассказало о том, какие еще изменения ждут автомобилистов России в 2023 году. Стоимость техосмотра для водителей повысится, а ПДД пополнится новыми правилами. Кроме того, генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая рассказала, как объяснить детям ПДД, об этом в материале RT.