Какие изменения ждут российских автомобилистов в 2023 году

Водителей ожидают важные изменения в 2023 году
Стоимость техосмотра для водителей повысится, а ПДД пополнится новыми правилами. URA.RU приводит основные изменения для автомобилистов, которые вступают в силу с 2023 года.
- Стоимость техосмотра для российских водителей с 1 января 2023 года повысится. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила минимальную цену процедуры на отметке в 913 рублей.
- По новым правилам ПДД на электросамокате или моноколесе отныне можно двигаться по тротуарам и велодорожкам. Для выезда на проезжую часть водителю электросамоката с обязательным наличием тормозной системы и фар белого и красного цвета должно быть не менее 14 лет. При этом на дороге лимит скорости должен составлять не более 60 км/ч и присутствовать разрешение движения по ней для велосипедистов.
- Медосмотр теперь станет дистанционным. С 1 сентября 2023 года работодатель имеет право проверять наличие признаков отравления, заболевания и опьянения у водителя не только до и после рейса, но во время него. Более того, с помощью автоматических алкотестеров и детекторов усталости станет возможным дистанционный контроль в автоматическом режиме, который будет запрещен для водителей военных автомобилей и автобусов курсирующих между городами, если маршрут составляет более 300 километров.
- С 1 сентября 2023 года гражданину с судимостью за насильственные действия и имеющим три неоплаченных штрафа за нарушение ПДД и более будет запрещено работать в такси. Ответственность за ДТП теперь будет лежать не только на водителе, но и на агрегаторе.
- С 1 января 2023 года цена пошлины, которая разрешает внесение изменений в конструкцию автомобиля, составит 1000 рублей. Также подорожает и свидетельство, которое подтверждает соответствие транспортного средства требованиям безопасности. Цена будет составлять от 800 до 1500 рублей.
- В 2023 году должна заработать система видеофиксации отсутствия оформленного полиса ОСАГО. Нарушение будет фиксироваться только раз в сутки.
- Минздрав и МВД будут обмениваться данными о заболеваниях водителей. При такой системе ГИБДД сможет оперативно приостанавливать срок действия водительского удостоверения, если появится информация о каком-либо заболевании у водителя, влияющим на безопасность движения.
- Ожидается появления регламента общения между водителем и инспектором ГИБДД. В случае его появления, инспектор получит возможность использовать личный смартфон для фото- или видеофиксации. Для сотрудников постовой службы появиться запрет на разговор по мобильному телефону водителя.
- С 1 марта 2023 года планируется убрать с водительских удостоверений штрих-код. Решение вызвано тем, что данный элемент для считывания информации уже давно не используется.
- В наступившем году должен решиться вопрос законности лишения прав тех водителей, которые перед началом вождения употребляли лекарства, включающие психотропные вещества. Планируется расширение лекарственных препаратов, при употреблении которых запрещается вождение.
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