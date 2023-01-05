Какие новые машины появятся в России в 2023 году

В 2023 году в России появятся машины китайского производства

В 2023 году будет возобновлено производство Lada Vesta NG, сообщает газета «Известия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2023 году в России появятся новые машины китайского производства. Они займут отсутствующие места на рынке, который изменился из-за спецоперации РФ на Украине.

«Китайские бренды, занявшие в 2022 году более трети рынка, будут действовать активнее. В первую очередь это „большая китайская тройка“ — Chery, Haval и Geely», — передает газета «Известия». Также на российском рынке появятся и новые марки: Livan, Hongqi.

Будет возобновление производства автомобиля Lada Vesta NG. Проблема запуска серии была в том, что отсутствовали необходимых детали.

Газета отмечает, что в России появятся и электромобили. Среди них: e-Largus, Voyah Free, а также гибрид Voyah Dream.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого многие иностранные компании ушли из России. Компания «ВТБ Лизинг» ранее сообщала, что доля китайских автомобилей на российском рынке превысит 50%.