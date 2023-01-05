Психолог назвала суперспособ настроиться на работу после праздников

Психолог Метелева: рабочие звонки за пару дней до выхода на работу помогут легче на нее настроиться

05 января 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

До выхода на работу после праздников следует восстановить режим сна и сделать пару мелких профессиональных дел Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чтобы проще влиться в рабочий процесс после праздников, нужно за пару дней до выхода совершить несколько рабочих звонков, а также восстановить режим сна. Такие советы дает клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева. «Нужно начать настраиваться на работу за пару дней до окончания праздников. Например, можно сделать пару рабочих звонков или ответить на несколько писем. <…> За пару дней до выхода на работу важно восстановить режим сна», — уточняет эксперт. По ее словам, данные действия помогут быстрее настроиться на рабочий лад. Еще одним способом, по мнению специалиста, является позитивный настрой. Для этого нужно вспомнить положительные вещи в своей профессиональной деятельности и выписать их на листочек. Ранее психолог Эльвира Наумова рассказала о способах избежать стресса от работы в новогодние праздники. Она также советовала вспомнить положительные вещи в работе, восстановить режим сна, а также украсить свое рабочее пространство. Также психотерапевт Екатерина Домбровская рассказала, что неумеренное употребление алкоголя в праздники приводит к развитию кардиомиопатии, сообщает агентство Nation News.

Чтобы проще влиться в рабочий процесс после праздников, нужно за пару дней до выхода совершить несколько рабочих звонков, а также восстановить режим сна. Такие советы дает клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева. «Нужно начать настраиваться на работу за пару дней до окончания праздников. Например, можно сделать пару рабочих звонков или ответить на несколько писем. <…> За пару дней до выхода на работу важно восстановить режим сна», — уточняет эксперт. По ее словам, данные действия помогут быстрее настроиться на рабочий лад. Еще одним способом, по мнению специалиста, является позитивный настрой. Для этого нужно вспомнить положительные вещи в своей профессиональной деятельности и выписать их на листочек. Ранее психолог Эльвира Наумова рассказала о способах избежать стресса от работы в новогодние праздники. Она также советовала вспомнить положительные вещи в работе, восстановить режим сна, а также украсить свое рабочее пространство. Также психотерапевт Екатерина Домбровская рассказала, что неумеренное употребление алкоголя в праздники приводит к развитию кардиомиопатии, сообщает агентство Nation News.