Помощник Зеленского сделал заявление о переговорах с РФ

Подоляк: с Россией нельзя договориться на ее условиях

05 января 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Подоляк рассказал, почему Украина не ведет переговоры Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С Россией нельзя договориться на условиях, которые она предлагает. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Уже аксиома: почему с Россией нельзя будет договориться. Россия (в лице [президента России] Путина) под словом «переговоры» предлагает Украине и миру признать ее «право на захват чужих территорий» и «зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории», — написал Подоляк в Twitter. Он заявил, что это категорически неприемлемо. Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года для помощи жителям Донбасса. С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России. Более 90% проголосовавших на референдумах поддержали присоединение. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что не отказываются от переговоров с Россией. Тогда Подоляк писал, что для этого Россия «должна вывести войска», передает RT.

С Россией нельзя договориться на условиях, которые она предлагает. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Уже аксиома: почему с Россией нельзя будет договориться. Россия (в лице [президента России] Путина) под словом «переговоры» предлагает Украине и миру признать ее «право на захват чужих территорий» и «зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории», — написал Подоляк в Twitter. Он заявил, что это категорически неприемлемо. Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года для помощи жителям Донбасса. С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России. Более 90% проголосовавших на референдумах поддержали присоединение. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что не отказываются от переговоров с Россией. Тогда Подоляк писал, что для этого Россия «должна вывести войска», передает RT.