Помощник Зеленского сделал заявление о переговорах с РФ

Подоляк: с Россией нельзя договориться на ее условиях
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Подоляк рассказал, почему Украина не ведет переговоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С Россией нельзя договориться на условиях, которые она предлагает. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Уже аксиома: почему с Россией нельзя будет договориться. Россия (в лице [президента России] Путина) под словом «переговоры» предлагает Украине и миру признать ее «право на захват чужих территорий» и «зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории», — написал Подоляк в Twitter. Он заявил, что это категорически неприемлемо.

Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года для помощи жителям Донбасса. С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России. Более 90% проголосовавших на референдумах поддержали присоединение. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что не отказываются от переговоров с Россией. Тогда Подоляк писал, что для этого Россия «должна вывести войска», передает RT.

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С Россией нельзя договориться на условиях, которые она предлагает. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Уже аксиома: почему с Россией нельзя будет договориться. Россия (в лице [президента России] Путина) под словом «переговоры» предлагает Украине и миру признать ее «право на захват чужих территорий» и «зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории», — написал Подоляк в Twitter. Он заявил, что это категорически неприемлемо. Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года для помощи жителям Донбасса. С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России. Более 90% проголосовавших на референдумах поддержали присоединение. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что не отказываются от переговоров с Россией. Тогда Подоляк писал, что для этого Россия «должна вывести войска», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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