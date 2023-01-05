Свердловский депутат ГД сравнила обращение Госдепа США с анекдотом

06 января 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Депутат Рябцева считает обращение Госдепа США к россиянам анекдотичным Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева поделилась впечатлениями от обращения Госдепа США к россиянам, сравнив его с анекдотом про молдавский компьютерный вирус. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Первая ассоциация — с анекдотом про молдавский вирус. Здравствуйте, я — молдавский вирус. В виду бедности моего создателя и общей отсталости развития высоких технологий нашей страны, я не в силах причинить какой-либо вред вашему компьютеру. Пожалуйста, сотрите сами несколько нужных вам файлов, а затем разошлите меня по почте своим друзьям, благодарю за понимание и сотрудничество», — рассказала Рябцева. Депутат подчеркнула, что Госдеп США многие годы пытается вредить России. «Несмотря на санкции, которых уже более 10.000 навредить не получается. Поэтому, давайте вы сами разрушите свою страну изнутри, и мы сразу подружимся…с вашими природными ресурсами», — заключила Рябцева. Ранее URA.RU сообщало о депутате Госдумы РФ Сергее Бидонько, который помог свердловскому военному встретить новогодние праздники со своей супругой. Народный избранник приобрел билеты и договорился о проживании жены в санатории, где на излечении находится ее муж.

Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева поделилась впечатлениями от обращения Госдепа США к россиянам, сравнив его с анекдотом про молдавский компьютерный вирус. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Первая ассоциация — с анекдотом про молдавский вирус. Здравствуйте, я — молдавский вирус. В виду бедности моего создателя и общей отсталости развития высоких технологий нашей страны, я не в силах причинить какой-либо вред вашему компьютеру. Пожалуйста, сотрите сами несколько нужных вам файлов, а затем разошлите меня по почте своим друзьям, благодарю за понимание и сотрудничество», — рассказала Рябцева. Депутат подчеркнула, что Госдеп США многие годы пытается вредить России. «Несмотря на санкции, которых уже более 10.000 навредить не получается. Поэтому, давайте вы сами разрушите свою страну изнутри, и мы сразу подружимся…с вашими природными ресурсами», — заключила Рябцева. Ранее URA.RU сообщало о депутате Госдумы РФ Сергее Бидонько, который помог свердловскому военному встретить новогодние праздники со своей супругой. Народный избранник приобрел билеты и договорился о проживании жены в санатории, где на излечении находится ее муж.