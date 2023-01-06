Власти Эстонии потратят почти миллион евро на борьбу с советскими памятниками

Правительство Эстонии выделило 976 405 евро на перенос советских памятников из общественных мест. Об этом заявила пресс-секретарь эстонского правительства Евгения Вяря.
«Правительство выделило учреждениям, подведомственным Министерству обороны, 916 405 евро на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства угрожающих безопасности советских военных памятников», — передает слова Евгении Вяри эстонское издание Err, добавив, что ранее на эти цели было выделено еще 60 тысяч евро. Каждый отдельный памятник, уточнила пресс-секретарь, оценивался экспертами по нескольким критериям: исторической, художественной и культурной ценности.
Ранее Минюст Эстонии назвал советские памятники на территории страны угрозой для государства. По словам министра юстиции Эстонии Леи Данилсон-Ярг, памятники времен СССР пропагандируют неправильный подход к истории.
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Правительство Эстонии выделило 976 405 евро на перенос советских памятников из общественных мест. Об этом заявила пресс-секретарь эстонского правительства Евгения Вяря. «Правительство выделило учреждениям, подведомственным Министерству обороны, 916 405 евро на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства угрожающих безопасности советских военных памятников», — передает слова Евгении Вяри эстонское издание Err, добавив, что ранее на эти цели было выделено еще 60 тысяч евро. Каждый отдельный памятник, уточнила пресс-секретарь, оценивался экспертами по нескольким критериям: исторической, художественной и культурной ценности. Ранее Минюст Эстонии назвал советские памятники на территории страны угрозой для государства. По словам министра юстиции Эстонии Леи Данилсон-Ярг, памятники времен СССР пропагандируют неправильный подход к истории.