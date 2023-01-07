Финляндия поставила условие для поставок тяжелой техники на Украину

Финляндия предоставит танки Leopard 2 на Украину, если страны ЕС сделают это в более широком масштабе. Такое заявление сделал финский председатель комитета по обороне Антти Хакканен.
«Если Европа начнет давать танки Украине, то должна быть задействована Финляндия», — сказал Антти Хакканен MTV Uutis. Однако председатель отметил, что вклад Финляндии будет небольшой, так как собственная обороноспособность страны находится в приоритете. По словам Хакканена, многие страны Европы имеют куда больше возможностей по предоставлению бронетехники, нежели Финляндия.
Ранее сообщалось, что поставки Киеву боевых машин пехоты Bradley из США, а также французских танков AMX-10, западные страны перейдут к отправке более тяжелой военной техники, а именно «Леопардов» и «Абрамсов». Об этом URA.RU заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. После начала СВО Запад начал активно поставлять Киеву вооружение и гуманитарную помощь.
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Финляндия предоставит танки Leopard 2 на Украину, если страны ЕС сделают это в более широком масштабе. Такое заявление сделал финский председатель комитета по обороне Антти Хакканен. «Если Европа начнет давать танки Украине, то должна быть задействована Финляндия», — сказал Антти Хакканен MTV Uutis. Однако председатель отметил, что вклад Финляндии будет небольшой, так как собственная обороноспособность страны находится в приоритете. По словам Хакканена, многие страны Европы имеют куда больше возможностей по предоставлению бронетехники, нежели Финляндия. Ранее сообщалось, что поставки Киеву боевых машин пехоты Bradley из США, а также французских танков AMX-10, западные страны перейдут к отправке более тяжелой военной техники, а именно «Леопардов» и «Абрамсов». Об этом URA.RU заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. После начала СВО Запад начал активно поставлять Киеву вооружение и гуманитарную помощь.