Финляндия поставила условие для поставок тяжелой техники на Украину

Финляндия поставит на Украину танки Leopard 2, если это сделают страны ЕС
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НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
Страны ЕС имеют больше возможностей по предоставлению бронетехники, заявил Антти Хакканен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Финляндия предоставит танки Leopard 2 на Украину, если страны ЕС сделают это в более широком масштабе. Такое заявление сделал финский председатель комитета по обороне Антти Хакканен.

«Если Европа начнет давать танки Украине, то должна быть задействована Финляндия», — сказал Антти Хакканен MTV Uutis. Однако председатель отметил, что вклад Финляндии будет небольшой, так как собственная обороноспособность страны находится в приоритете. По словам Хакканена, многие страны Европы имеют куда больше возможностей по предоставлению бронетехники, нежели Финляндия.

Ранее сообщалось, что поставки Киеву боевых машин пехоты Bradley из США, а также французских танков AMX-10, западные страны перейдут к отправке более тяжелой военной техники, а именно «Леопардов» и «Абрамсов». Об этом URA.RU заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. После начала СВО Запад начал активно поставлять Киеву вооружение и гуманитарную помощь.

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Финляндия предоставит танки Leopard 2 на Украину, если страны ЕС сделают это в более широком масштабе. Такое заявление сделал финский председатель комитета по обороне Антти Хакканен. «Если Европа начнет давать танки Украине, то должна быть задействована Финляндия», — сказал Антти Хакканен MTV Uutis. Однако председатель отметил, что вклад Финляндии будет небольшой, так как собственная обороноспособность страны находится в приоритете. По словам Хакканена, многие страны Европы имеют куда больше возможностей по предоставлению бронетехники, нежели Финляндия. Ранее сообщалось, что поставки Киеву боевых машин пехоты Bradley из США, а также французских танков AMX-10, западные страны перейдут к отправке более тяжелой военной техники, а именно «Леопардов» и «Абрамсов». Об этом URA.RU заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. После начала СВО Запад начал активно поставлять Киеву вооружение и гуманитарную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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