ВС РФ применили самый мощный миномет против ВСУ. Видео

08 января 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

У российского вооружения 240-миллиметровые снаряды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные использовали на фронте самый мощный самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». ВС РФ уничтожили при помощи его военную часть украинской армии. «Оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника», — сообщает РИА Новости. Армия РФ поразила с помощью «Тюльпана» одну их военных частей ВСУ. На видео показаны подпадания в цель и взрывы, в результате которых разрушились бетонные укрепления. У ВСУ нет аналога российскому миномету «Тюльпан», сообщил военный эксперт Алексей Суконкин. Его используют для поражения укрепленных зданий, скоплений техники и живой силы, передает деловое издание «Взгляд». Дальность стрельбы достигает до 19,8 километров. Эти минометы могут стрелять ядерными зарядами, сообщает «Царьград». Вооружение разработали на Уральском заводе транспортного машиностроения.

Российские военные использовали на фронте самый мощный самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». ВС РФ уничтожили при помощи его военную часть украинской армии. «Оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника», — сообщает РИА Новости. Армия РФ поразила с помощью «Тюльпана» одну их военных частей ВСУ. На видео показаны подпадания в цель и взрывы, в результате которых разрушились бетонные укрепления. У ВСУ нет аналога российскому миномету «Тюльпан», сообщил военный эксперт Алексей Суконкин. Его используют для поражения укрепленных зданий, скоплений техники и живой силы, передает деловое издание «Взгляд». Дальность стрельбы достигает до 19,8 километров. Эти минометы могут стрелять ядерными зарядами, сообщает «Царьград». Вооружение разработали на Уральском заводе транспортного машиностроения.