Военный эксперт Суконкин озвучил оружейные козыри армии РФ на Украине

Военный эксперт Суконкин: у ВСУ нет аналогов оружия, которое применяет Россия
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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
У Украины нет аналога нашему миномету «Тюльпан», считает Алексей Суконкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У России есть специальное вооружение, которое оказывает существенное влияние поле боя. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет аналогов такого оружия. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

«У нас вся линейка артиллерии, которая создавалась в 1960—70-е годы имеет цветочные названия: „Гвоздика“, „Акация“, „Гиацинт“, „Тюльпан“. И все эти орудия и сейчас активно применяются. „Гиацинты“, например, хорошо закрывают те дальности, которыми работает Западная артиллерия, имеющаяся на вооружении Украины. С этими задачами справляются и гаубицы „Мста-Б“, „Мста-С“ и 203-миллиметровые пушки „Пионы“. Причем такого калибра на той стороне нет», — сказал Суконкин в беседе с интернет-изданием Подмосковье сегодня.

Также эксперт отмечает, что еще одним военно-техническим перевесом России является наличие миномета «Тюльпан». По его словам, аналога такого миномета у Украины нет. «Тюльпан» может стрелять управляемыми минами.

В конце февраля по указу президента РФ Владимира Путина Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это западание страны стали оказывать военную помощь Украине. Однако некоторые страны уже начинают отказываться от военной помощи Киеву.

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У России есть специальное вооружение, которое оказывает существенное влияние поле боя. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет аналогов такого оружия. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин. «У нас вся линейка артиллерии, которая создавалась в 1960—70-е годы имеет цветочные названия: „Гвоздика“, „Акация“, „Гиацинт“, „Тюльпан“. И все эти орудия и сейчас активно применяются. „Гиацинты“, например, хорошо закрывают те дальности, которыми работает Западная артиллерия, имеющаяся на вооружении Украины. С этими задачами справляются и гаубицы „Мста-Б“, „Мста-С“ и 203-миллиметровые пушки „Пионы“. Причем такого калибра на той стороне нет», — сказал Суконкин в беседе с интернет-изданием Подмосковье сегодня. Также эксперт отмечает, что еще одним военно-техническим перевесом России является наличие миномета «Тюльпан». По его словам, аналога такого миномета у Украины нет. «Тюльпан» может стрелять управляемыми минами. В конце февраля по указу президента РФ Владимира Путина Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это западание страны стали оказывать военную помощь Украине. Однако некоторые страны уже начинают отказываться от военной помощи Киеву.
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