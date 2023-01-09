Соловьев призвал разрешить срочникам участвовать в СВО

Солдаты, проходящую срочную службу в армии РФ, должны иметь право принимать участие в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.
«Всегда на войнах молодые, а множество ребят, проходящих срочную службу говорят: «дайте повоевать, мы можем, умеем, пустите нас туда», — заявил Соловьев в эфире телеканала «Россия-1». Во время комментирования этой темы телеведущий предложил Госдуме РФ дать право срочникам участвовать в СВО.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по конец октября в России проходилачастичная мобилизация. Она была нацелена на численное усиление армии РФ, задействованной в конфликте на Украине. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что срочников не будут оправлять в зону СВО. Его слова приводит RT.
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Солдаты, проходящую срочную службу в армии РФ, должны иметь право принимать участие в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев. «Всегда на войнах молодые, а множество ребят, проходящих срочную службу говорят: «дайте повоевать, мы можем, умеем, пустите нас туда», — заявил Соловьев в эфире телеканала «Россия-1». Во время комментирования этой темы телеведущий предложил Госдуме РФ дать право срочникам участвовать в СВО. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по конец октября в России проходила частичная мобилизация. Она была нацелена на численное усиление армии РФ, задействованной в конфликте на Украине. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что срочников не будут оправлять в зону СВО. Его слова приводит RT.