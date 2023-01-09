Экс-депутат Рады: ВСУ готовят захват Крыма весной

09 января 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Украина планируют захватить Крым весной, заявил Илья Кива Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки танков от стран НАТО Киеву входят в план захвата Крыма Весной. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. «Заявленные новые поставки Западом бронетехники — быстроходных танков и машин пехоты, являются частью подготовки весенней операции ВСУ — захват территории полуострова Крым», — заявил Кива в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого украинская сторона заявила о том, что планирует взять Крым военным путем. Военный эксперт Михаил Тимошенко отмечал, что для такой операции ВСУ должны заблокировать сухопутное соединение России с полуостровом. Однако советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Украина пытается взять Крым с 2014 года. Его слова цитирует «Федеральное агентство новостей».

Поставки танков от стран НАТО Киеву входят в план захвата Крыма Весной. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. «Заявленные новые поставки Западом бронетехники — быстроходных танков и машин пехоты, являются частью подготовки весенней операции ВСУ — захват территории полуострова Крым», — заявил Кива в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого украинская сторона заявила о том, что планирует взять Крым военным путем. Военный эксперт Михаил Тимошенко отмечал, что для такой операции ВСУ должны заблокировать сухопутное соединение России с полуостровом. Однако советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Украина пытается взять Крым с 2014 года. Его слова цитирует «Федеральное агентство новостей».