Экс-депутат Рады: ВСУ готовят захват Крыма весной

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украина планируют захватить Крым весной, заявил Илья Кива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки танков от стран НАТО Киеву входят в план захвата Крыма Весной. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Заявленные новые поставки Западом бронетехники — быстроходных танков и машин пехоты, являются частью подготовки весенней операции ВСУ — захват территории полуострова Крым», — заявил Кива в своем telegram-канале.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого украинская сторона заявила о том, что планирует взять Крым военным путем. Военный эксперт Михаил Тимошенко отмечал, что для такой операции ВСУ должны заблокировать сухопутное соединение России с полуостровом. Однако советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Украина пытается взять Крым с 2014 года. Его слова цитирует «Федеральное агентство новостей».

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Поставки танков от стран НАТО Киеву входят в план захвата Крыма Весной. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. «Заявленные новые поставки Западом бронетехники — быстроходных танков и машин пехоты, являются частью подготовки весенней операции ВСУ — захват территории полуострова Крым», — заявил Кива в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого украинская сторона заявила о том, что планирует взять Крым военным путем. Военный эксперт Михаил Тимошенко отмечал, что для такой операции ВСУ должны заблокировать сухопутное соединение России с полуостровом. Однако советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Украина пытается взять Крым с 2014 года. Его слова цитирует «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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