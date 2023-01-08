08 января 2023

Пермские предприниматели за год получили кредиты почти на 1 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматели взяли 725 займов за 2022 год Фото:

За прошедший 2022 год малые и средние предприниматели Пермского края получили льготные займы на сумму более 920 млн рублей. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«За 2022 год получателями льготных займов стали 490 субъектов МСП Прикамья — юрлиц, ИП и самозанятых. За этот период они получили 725 займов на общую сумму порядка 920 млн рублей», — передает сайт кабмина.

В этом году власти решили снизить ставки по пяти наиболее востребованным у среднего и малого бизнеса государственным займам. По займам «Антикризисный» и «Стартовый» теперь ставка снижена с 4% до 3%, по «Льготному экспрессу» — с 8% до 7% годовых, по продукту «Приоритетный» ставку в 7% снизили до 3,5% — 6%, а «Подакцизному» — с 8% до 3,5% — 7%. Заявки по новым займам принимаются во всех МФЦ края.

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За прошедший 2022 год малые и средние предприниматели Пермского края получили льготные займы на сумму более 920 млн рублей. Об этом сообщает сайт правительства региона. «За 2022 год получателями льготных займов стали 490 субъектов МСП Прикамья — юрлиц, ИП и самозанятых. За этот период они получили 725 займов на общую сумму порядка 920 млн рублей», — передает сайт кабмина. В этом году власти решили снизить ставки по пяти наиболее востребованным у среднего и малого бизнеса государственным займам. По займам «Антикризисный» и «Стартовый» теперь ставка снижена с 4% до 3%, по «Льготному экспрессу» — с 8% до 7% годовых, по продукту «Приоритетный» ставку в 7% снизили до 3,5% — 6%, а «Подакцизному» — с 8% до 3,5% — 7%. Заявки по новым займам принимаются во всех МФЦ края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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