Депутат Госдумы предрек конституционную реформу в России из-за СВО

Спецоперация на Украине заставит Россию провести конституционную реформу. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.
«Сама военная операция заставит провести конституционную реформу и восстановить суверенитет», — отметил Федоров. Его слова приводит корреспондент URA.RU
Невозможно победить в войне, если ты не имеешь суверенитет, и если ты не можешь нормально реагировать на вызовы», – заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он подчеркнул, что невозможно закончить конфликтную ситуацию в свою пользу, не имея суверенитета.
Ранее в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Также спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко сообщил URA.RU о том, что в ЛНР практически готова Конституция региона.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Спецоперация на Украине заставит Россию провести конституционную реформу. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. «Сама военная операция заставит провести конституционную реформу и восстановить суверенитет», — отметил Федоров. Его слова приводит корреспондент URA.RU Невозможно победить в войне, если ты не имеешь суверенитет, и если ты не можешь нормально реагировать на вызовы», – заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он подчеркнул, что невозможно закончить конфликтную ситуацию в свою пользу, не имея суверенитета. Ранее в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Также спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко сообщил URA.RU о том, что в ЛНР практически готова Конституция региона.