Депутат Госдумы предрек конституционную реформу в России из-за СВО

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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, конституция, город екатеринбург
СВО заставит РФ принять новую конституцию, отметил депутат
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине заставит Россию провести конституционную реформу. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Сама военная операция заставит провести конституционную реформу и восстановить суверенитет», — отметил Федоров. Его слова приводит корреспондент URA.RU

Невозможно победить в войне, если ты не имеешь суверенитет, и если ты не можешь нормально реагировать на вызовы», – заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он подчеркнул, что невозможно закончить конфликтную ситуацию в свою пользу, не имея суверенитета. 

Ранее в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Также спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко сообщил URA.RU о том, что в ЛНР практически готова Конституция региона.

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Спецоперация на Украине заставит Россию провести конституционную реформу. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. «Сама военная операция заставит провести конституционную реформу и восстановить суверенитет», — отметил Федоров. Его слова приводит корреспондент URA.RU Невозможно победить в войне, если ты не имеешь суверенитет, и если ты не можешь нормально реагировать на вызовы», – заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он подчеркнул, что невозможно закончить конфликтную ситуацию в свою пользу, не имея суверенитета.  Ранее в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Также спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко сообщил URA.RU о том, что в ЛНР практически готова Конституция региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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