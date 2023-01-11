Депутат Госдумы предрек конституционную реформу в России из-за СВО

11 января 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

СВО заставит РФ принять новую конституцию, отметил депутат Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине заставит Россию провести конституционную реформу. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. «Сама военная операция заставит провести конституционную реформу и восстановить суверенитет», — отметил Федоров. Его слова приводит корреспондент URA.RU Невозможно победить в войне, если ты не имеешь суверенитет, и если ты не можешь нормально реагировать на вызовы», – заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он подчеркнул, что невозможно закончить конфликтную ситуацию в свою пользу, не имея суверенитета. Ранее в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Также спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко сообщил URA.RU о том, что в ЛНР практически готова Конституция региона.

Спецоперация на Украине заставит Россию провести конституционную реформу. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. «Сама военная операция заставит провести конституционную реформу и восстановить суверенитет», — отметил Федоров. Его слова приводит корреспондент URA.RU Невозможно победить в войне, если ты не имеешь суверенитет, и если ты не можешь нормально реагировать на вызовы», – заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он подчеркнул, что невозможно закончить конфликтную ситуацию в свою пользу, не имея суверенитета. Ранее в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Также спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко сообщил URA.RU о том, что в ЛНР практически готова Конституция региона.