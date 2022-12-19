«Коммерсант»: в парламент ЛНР внесли проект новой конституции

20 декабря 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

В парламент ЛНР внесен проект новой конституции республики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России На рассмотрение Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) был внесен проект новой конституции. Об этом рассказал спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко. «По регламенту есть определенная процедура, где-то до 25—26 числа (рассмотрим. — прим. URA.RU», — рассказал Мирошниченко газете « Коммерсант ». По сообщению источника, проект новой конституции был внесен на рассмотрение врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Подробности проекта основного закона нового российского субъекта не разглашаются. Как сообщает издание, врио главы ДНР Денис Пушилин аналогичный проект в Народный совет республики пока не вносил. Однако в пресс-службе парламента заверили, что проект конституции будет не только внесен, но и рассмотрен до конца года. Ранее Мирошниченко сообщил URA.RU о том, что в ЛНР практически готова Конституция региона. Кроме того, стало известно, что новая конституция ДНР будет принята властями до конца этого года, рассказывал председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. По его словам, уже совсем скоро будут завершены все юридические процессы, чтобы до конца 2022 года принять новую конституцию ДНР уже как субъекта Российской Федерации.

На рассмотрение Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) был внесен проект новой конституции. Об этом рассказал спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко. «По регламенту есть определенная процедура, где-то до 25—26 числа (рассмотрим. — прим. URA.RU», — рассказал Мирошниченко газете «Коммерсант». По сообщению источника, проект новой конституции был внесен на рассмотрение врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Подробности проекта основного закона нового российского субъекта не разглашаются. Как сообщает издание, врио главы ДНР Денис Пушилин аналогичный проект в Народный совет республики пока не вносил. Однако в пресс-службе парламента заверили, что проект конституции будет не только внесен, но и рассмотрен до конца года. Ранее Мирошниченко сообщил URA.RU о том, что в ЛНР практически готова Конституция региона. Кроме того, стало известно, что новая конституция ДНР будет принята властями до конца этого года, рассказывал председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка. По его словам, уже совсем скоро будут завершены все юридические процессы, чтобы до конца 2022 года принять новую конституцию ДНР уже как субъекта Российской Федерации.