Командир «Ахмата» Алаудинов: Соледар можно считать взятым

Армия России начала зачистку Соледара от ВСУ, заявил Апты Алаудинов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Соледар в ДНР можно считать взятым российской армией. Сейчас в городе проходит зачистка от украинских войск. Об этом заявил замкомандующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, потому что ничего-то количество (украинских — ред.) бойцов, которое находится уже внутри, не поменяет», — заявил Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города Соледар. Он уточнил, что в городе образован котел, в котором ведутся городские бои.
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