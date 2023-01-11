Командир «Ахмата» Алаудинов: Соледар можно считать взятым

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, мобилизованные
Армия России начала зачистку Соледара от ВСУ, заявил Апты Алаудинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соледар в ДНР можно считать взятым российской армией. Сейчас в городе проходит зачистка от украинских войск. Об этом заявил замкомандующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, потому что ничего-то количество (украинских — ред.) бойцов, которое находится уже внутри, не поменяет», — заявил Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города Соледар. Он уточнил, что в городе образован котел, в котором ведутся городские бои.

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Соледар в ДНР можно считать взятым российской армией. Сейчас в городе проходит зачистка от украинских войск. Об этом заявил замкомандующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. «Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, потому что ничего-то количество (украинских — ред.) бойцов, которое находится уже внутри, не поменяет», — заявил Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города Соледар. Он уточнил, что в городе образован котел, в котором ведутся городские бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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