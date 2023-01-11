Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на первом в этом году заседании с правительством. Президент обратил внимание на слишком долгую работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях.
«Долго! Слишком долго! <…> Мне директора предприятий говорят „нет контрактов“. Когда будут паспорта, когда контракты будут? Вот на какие вопросы надо ответить», — высказался Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Путин поручил выполнить все требования в течение месяца. «Я вас прошу. О чем мы говорим? Не понимаем в каких условиях мы живем?» — сказал президент.
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Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на первом в этом году заседании с правительством. Президент обратил внимание на слишком долгую работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. «Долго! Слишком долго! <…> Мне директора предприятий говорят „нет контрактов“. Когда будут паспорта, когда контракты будут? Вот на какие вопросы надо ответить», — высказался Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Путин поручил выполнить все требования в течение месяца. «Я вас прошу. О чем мы говорим? Не понимаем в каких условиях мы живем?» — сказал президент.