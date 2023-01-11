Депутат Госдумы Швыткин раскрыл важность освобождения Соледара

Освобождение Соледара имеет политическое и стратегическое значение для России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Мы показали успех подразделений, обеспечивающих выполнение задач верховного главнокомандующего, выполнили задачи. Для нас преград никаких нет», — заявил Юрий Швыткин. Его слова приводит интернет-издание Lenta.ru. Он также отметил, что взятие Соледара, помимо стратегического значения, имеет еще и политическое.
Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар начались летом 2022 года. К началу января армия России взяла город. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. 11 января армия России начала зачистку от украинских войск, сообщает RT.
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Освобождение Соледара имеет политическое и стратегическое значение для России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Мы показали успех подразделений, обеспечивающих выполнение задач верховного главнокомандующего, выполнили задачи. Для нас преград никаких нет», — заявил Юрий Швыткин. Его слова приводит интернет-издание Lenta.ru. Он также отметил, что взятие Соледара, помимо стратегического значения, имеет еще и политическое. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар начались летом 2022 года. К началу января армия России взяла город. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. 11 января армия России начала зачистку от украинских войск, сообщает RT.