Депутат Госдумы Швыткин раскрыл важность освобождения Соледара Депутат Госдумы Швыткин: взятие Соледара имеет стратегическое и политическое значение для России 11 января 2023 в 19:00 Размер текста - 17 + Взятие Соледара является важным для России, заявил Юрий Швыткин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Соледара имеет политическое и стратегическое значение для России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Мы показали успех подразделений, обеспечивающих выполнение задач верховного главнокомандующего, выполнили задачи. Для нас преград никаких нет», — заявил Юрий Швыткин. Его слова приводит интернет-издание Lenta.ru. Он также отметил, что взятие Соледара, помимо стратегического значения, имеет еще и политическое. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар начались летом 2022 года. К началу января армия России взяла город. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. 11 января армия России начала зачистку от украинских войск, сообщает RT. Освобождение Соледара имеет политическое и стратегическое значение для России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Мы показали успех подразделений, обеспечивающих выполнение задач верховного главнокомандующего, выполнили задачи. Для нас преград никаких нет», — заявил Юрий Швыткин. Его слова приводит интернет-издание Lenta.ru. Он также отметил, что взятие Соледара, помимо стратегического значения, имеет еще и политическое. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар начались летом 2022 года. К началу января армия России взяла город. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. 11 января армия России начала зачистку от украинских войск, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям