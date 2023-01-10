10 января 2023

В челябинском селе нашли в бане два трупа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы отравились угарным газом Фото:

В Варне (Челябинская область) в бане нашли тела двух местных жителей. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, смерть не носила криминальный характер.

«Мужчина с подругой были в гостях, потом пошли в баню. Там они во время мытья надышались угарным газом. Вследствие — отравление и смерть», — сообщил источник.

По данным URA.RU, на телах погибших не нашли никаких следов насильственной смерти. Тела погибших утром обнаружила хозяйка дома. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что по данном инциденту проводится проверка.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Варне (Челябинская область) в бане нашли тела двух местных жителей. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, смерть не носила криминальный характер. «Мужчина с подругой были в гостях, потом пошли в баню. Там они во время мытья надышались угарным газом. Вследствие — отравление и смерть», — сообщил источник. По данным URA.RU, на телах погибших не нашли никаких следов насильственной смерти. Тела погибших утром обнаружила хозяйка дома. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что по данном инциденту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...