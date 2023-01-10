В челябинском селе нашли в бане два трупа

11 января 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Челябинцы отравились угарным газом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Варне (Челябинская область) в бане нашли тела двух местных жителей. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, смерть не носила криминальный характер. «Мужчина с подругой были в гостях, потом пошли в баню. Там они во время мытья надышались угарным газом. Вследствие — отравление и смерть», — сообщил источник. По данным URA.RU, на телах погибших не нашли никаких следов насильственной смерти. Тела погибших утром обнаружила хозяйка дома. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что по данном инциденту проводится проверка.

В Варне (Челябинская область) в бане нашли тела двух местных жителей. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, смерть не носила криминальный характер. «Мужчина с подругой были в гостях, потом пошли в баню. Там они во время мытья надышались угарным газом. Вследствие — отравление и смерть», — сообщил источник. По данным URA.RU, на телах погибших не нашли никаких следов насильственной смерти. Тела погибших утром обнаружила хозяйка дома. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что по данном инциденту проводится проверка.