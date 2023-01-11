La Repubblica: Украина недооценила подготовку российских мобилизованных

11 января 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Украинские войска недооценили мобилизованных из России, сообщает la Repubblica Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины недооценила подготовку российских мобилизованных. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica. «Сотни страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество», — говорится в материале. Он также отметил, что не бывает так, что среди 300 тысяч мобилизованных есть и те, кто пригоден стать солдатом. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 21 сентября в стране началась частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что планируется призвать 300 тысяч мобилизованных. 31 октября она закончилась. 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что второй волны не обсуждается. Его слова передает RT.

Армия Украины недооценила подготовку российских мобилизованных. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica. «Сотни страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество», — говорится в материале. Он также отметил, что не бывает так, что среди 300 тысяч мобилизованных есть и те, кто пригоден стать солдатом. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 21 сентября в стране началась частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что планируется призвать 300 тысяч мобилизованных. 31 октября она закончилась. 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что второй волны не обсуждается. Его слова передает RT.