La Repubblica: Украина недооценила подготовку российских мобилизованных

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка военных
Украинские войска недооценили мобилизованных из России, сообщает la Repubblica Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины недооценила подготовку российских мобилизованных. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica.

«Сотни страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество», — говорится в материале. Он также отметил, что не бывает так, что среди 300 тысяч мобилизованных есть и те, кто пригоден стать солдатом.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 21 сентября в стране началась частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что планируется призвать 300 тысяч мобилизованных. 31 октября она закончилась. 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что второй волны не обсуждается. Его слова передает RT.

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Армия Украины недооценила подготовку российских мобилизованных. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica. «Сотни страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество», — говорится в материале. Он также отметил, что не бывает так, что среди 300 тысяч мобилизованных есть и те, кто пригоден стать солдатом. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 21 сентября в стране началась частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что планируется призвать 300 тысяч мобилизованных. 31 октября она закончилась. 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что второй волны не обсуждается. Его слова передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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