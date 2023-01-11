Заместителями Герасимова назначены Суровикин, Салюков и Ким

Сергей Суровикин получил новую должность
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Заместителями нового командующего Объединенной группировкой войск РФ Валерия Герасимова стали главком ВКС Сергей Суровикин, главком сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника генштаба Алексей Ким. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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