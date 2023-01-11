Заместителями Герасимова назначены Суровикин, Салюков и Ким

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Пресс-конференция в ТАСС-Урал по форуму
Сергей Суровикин получил новую должность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместителями нового командующего Объединенной группировкой войск РФ Валерия Герасимова стали главком ВКС Сергей Суровикин, главком сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника генштаба Алексей Ким. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Заместителями нового командующего Объединенной группировкой войск РФ Валерия Герасимова стали главком ВКС Сергей Суровикин, главком сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника генштаба Алексей Ким. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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