Кремль восхитился героями в Соледаре

Дмитрий Песков рассказал о наступательных действиях в Соледаре
В Кремле восхищаются героями, участвующими в боевых действиях в Соледаре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам в городе продолжаются наступательные действия.
«В Соледаре проделана гигантская работа. Это самоотверженные героические действия. Не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Мы будем восхищаться и ценить наших героев, заботиться о тех, кто бы ранен, и сожалеть о погибших», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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