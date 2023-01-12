Кремль восхитился героями в Соледаре

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал о наступательных действиях в Соледаре Фото:

В Кремле восхищаются героями, участвующими в боевых действиях в Соледаре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам в городе продолжаются наступательные действия.

«В Соледаре проделана гигантская работа. Это самоотверженные героические действия. Не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Мы будем восхищаться и ценить наших героев, заботиться о тех, кто бы ранен, и сожалеть о погибших», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

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В Кремле восхищаются героями, участвующими в боевых действиях в Соледаре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам в городе продолжаются наступательные действия. «В Соледаре проделана гигантская работа. Это самоотверженные героические действия. Не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Мы будем восхищаться и ценить наших героев, заботиться о тех, кто бы ранен, и сожалеть о погибших», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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