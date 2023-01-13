Володин призвал отбирать имущество у критикующих СВО знаменитостей

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Организационное собрание фракции политической партии
Звезды, которые критикуют СВО, должны лишиться имущества, заявил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России следует отобрать имущество у звезд, которые критикуют спецоперацию. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что под «негодяями» он понимает российских звезд, критикующих СВО и проживающих за границей.

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России следует отобрать имущество у звезд, которые критикуют спецоперацию. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что под «негодяями» он понимает российских звезд, критикующих СВО и проживающих за границей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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