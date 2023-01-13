Володин призвал отбирать имущество у критикующих СВО знаменитостей

Звезды, которые критикуют СВО, должны лишиться имущества, заявил Вячеслав Володин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
России следует отобрать имущество у звезд, которые критикуют спецоперацию. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин в своем
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