Володин призвал отбирать имущество у критикующих СВО знаменитостей

13 января 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Звезды, которые критикуют СВО, должны лишиться имущества, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России следует отобрать имущество у звезд, которые критикуют спецоперацию. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин в своем telegram-канале . Он уточнил, что под «негодяями» он понимает российских звезд, критикующих СВО и проживающих за границей.

России следует отобрать имущество у звезд, которые критикуют спецоперацию. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что под «негодяями» он понимает российских звезд, критикующих СВО и проживающих за границей.