12 января 2023

В Магнитогорске задержали рейс до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета
Самолет вылетет в столицу в 17:00 Фото:

В аэропорту Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 13 января задержали рейс до Москвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Произошла задержка рейса 6294 по маршруту Магнитогорск — Москва (Шереметьево) авиакомпании „Россия“. Планируемое время вылета сегодня в 17:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что все зарегистрированные пассажиры находятся в аэропорту. Оказание пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Карталинской транспортной прокуратуры.

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В аэропорту Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 13 января задержали рейс до Москвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Произошла задержка рейса 6294 по маршруту Магнитогорск — Москва (Шереметьево) авиакомпании „Россия“. Планируемое время вылета сегодня в 17:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что все зарегистрированные пассажиры находятся в аэропорту. Оказание пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Карталинской транспортной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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