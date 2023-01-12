В Магнитогорске задержали рейс до Москвы

Самолет вылетет в столицу в 17:00 Фото: Илья Московец © URA.RU

В аэропорту Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 13 января задержали рейс до Москвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Произошла задержка рейса 6294 по маршруту Магнитогорск — Москва (Шереметьево) авиакомпании „Россия“. Планируемое время вылета сегодня в 17:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что все зарегистрированные пассажиры находятся в аэропорту. Оказание пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Карталинской транспортной прокуратуры.