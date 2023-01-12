В ХМАО откроют две школы креативных индустрий

13 января 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Правительство ХМАО дополнило программу по субсидиям на школы креатива Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Правительство ХМАО дополнило госпрограмму «Культурное пространство» в части предоставления субсидий на открытия школ креативных индустрий. В 2023 году откроется еще два образовательных учреждения, сообщается в официальном telegram-канале главы региона. «Первая в Югре Школа креативных индустрий открылась в 2022 году в Ханты-Мансийске. В 2023 году будут открыты еще две такие школы в Белоярском районе и Сургуте», — уточняется в telegram-канале губернатора Натальи Комаровой. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО запустили пилотный проект по составлению цифрового портрета ребенка. Проект поможет выявить проблемы у детей и скорректировать развитие дошкольников на ранних этапах.

Правительство ХМАО дополнило госпрограмму «Культурное пространство» в части предоставления субсидий на открытия школ креативных индустрий. В 2023 году откроется еще два образовательных учреждения, сообщается в официальном telegram-канале главы региона. «Первая в Югре Школа креативных индустрий открылась в 2022 году в Ханты-Мансийске. В 2023 году будут открыты еще две такие школы в Белоярском районе и Сургуте», — уточняется в telegram-канале губернатора Натальи Комаровой. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО запустили пилотный проект по составлению цифрового портрета ребенка. Проект поможет выявить проблемы у детей и скорректировать развитие дошкольников на ранних этапах.