12 января 2023

В ХМАО откроют две школы креативных индустрий

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие школы N123 в Академическом районе. Екатеринбург , школа 123
Правительство ХМАО дополнило программу по субсидиям на школы креатива Фото:

Правительство ХМАО дополнило госпрограмму «Культурное пространство» в части предоставления субсидий на открытия школ креативных индустрий. В 2023 году откроется еще два образовательных учреждения, сообщается в официальном telegram-канале главы региона.

«Первая в Югре Школа креативных индустрий открылась в 2022 году в Ханты-Мансийске. В 2023 году будут открыты еще две такие школы в Белоярском районе и Сургуте», — уточняется в telegram-канале губернатора Натальи Комаровой.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО запустили пилотный проект по составлению цифрового портрета ребенка. Проект поможет выявить проблемы у детей и скорректировать развитие дошкольников на ранних этапах.

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Правительство ХМАО дополнило госпрограмму «Культурное пространство» в части предоставления субсидий на открытия школ креативных индустрий. В 2023 году откроется еще два образовательных учреждения, сообщается в официальном telegram-канале главы региона. «Первая в Югре Школа креативных индустрий открылась в 2022 году в Ханты-Мансийске. В 2023 году будут открыты еще две такие школы в Белоярском районе и Сургуте», — уточняется в telegram-канале губернатора Натальи Комаровой. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО запустили пилотный проект по составлению цифрового портрета ребенка. Проект поможет выявить проблемы у детей и скорректировать развитие дошкольников на ранних этапах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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