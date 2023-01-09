Мэр в ХМАО пообещал губернатору вдвое сократить число школьников, обучающихся во вторую смену

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин пообещал губернатору ХМАО Наталье Комаровой сократить количество школьников, которые учатся во вторую смену. Об этом глава города заявил во время рабочей встречи в Ханты-Мансийске.
«На данный момент в городе строится три объекта образования, в том числе второй блок гимназии №1. Совокупно в них сможет обучаться до 4 тысяч человек. При введении в эксплуатацию количество школьников учащихся во вторую смену снизится с 36% до 18%», — отметил мэр Ханты-Мансийска.
По словам Максима Ряшина, за счет ввода двух зданий в эксплуатацию, в микрорайоне Учхоз и второго корпуса школы №8, количество школьников, которые учатся во вторую смену снизилось на 9%. На данный момент 64% школьников в Ханты-Мансийске учатся в первую смену.
Ранее URA.RU рассказывало, что в отдаленном районе Ханты-Мансийска — СУ-967 — построят новую школу и детский сад. Решение строить школу в районе су-967 было принято в связи с просьбами местных жителей, а также жителей дачных кооперативов.
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