14 января 2023
13 января 2023

Появилось видео ДТП с шестью машинами в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
Девушка допустила ДТП из-за того, что отвлеклась на телефон, считает очевидец (архивное фото) Фото:

Курьер выгружал товар из багажника автомобиля, как в это время екатеринбурженка на Lexus врезалась в машину, а позднее столкнулась еще с четырьмя легковушками. Девушка допустила ДТП из-за того, что смотрела в телефон и не уследила за дорогой, рассказал очевидец.

«Дама за рулем протаранила 4 автомобиля. И чуть не сбила курьера, который выгружал товар из багажника. Девушка призналась, что просто залипла в телефоне и извинилась», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Массовое ДТП произошло примерно в 21 час 14 января возле дома на улице Ленина, 60. В Госавтоинспекции призывают водителей не пользоваться телефонами во время движения и быть предельно внимательными на дорогах.

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Курьер выгружал товар из багажника автомобиля, как в это время екатеринбурженка на Lexus врезалась в машину, а позднее столкнулась еще с четырьмя легковушками. Девушка допустила ДТП из-за того, что смотрела в телефон и не уследила за дорогой, рассказал очевидец. «Дама за рулем протаранила 4 автомобиля. И чуть не сбила курьера, который выгружал товар из багажника. Девушка призналась, что просто залипла в телефоне и извинилась», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Массовое ДТП произошло примерно в 21 час 14 января возле дома на улице Ленина, 60. В Госавтоинспекции призывают водителей не пользоваться телефонами во время движения и быть предельно внимательными на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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