Появилось видео ДТП с шестью машинами в Екатеринбурге

15 января 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

Девушка допустила ДТП из-за того, что отвлеклась на телефон, считает очевидец (архивное фото) Фото: Анна Андреева © URA.RU Курьер выгружал товар из багажника автомобиля, как в это время екатеринбурженка на Lexus врезалась в машину, а позднее столкнулась еще с четырьмя легковушками. Девушка допустила ДТП из-за того, что смотрела в телефон и не уследила за дорогой, рассказал очевидец. «Дама за рулем протаранила 4 автомобиля. И чуть не сбила курьера, который выгружал товар из багажника. Девушка призналась, что просто залипла в телефоне и извинилась», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Массовое ДТП произошло примерно в 21 час 14 января возле дома на улице Ленина, 60. В Госавтоинспекции призывают водителей не пользоваться телефонами во время движения и быть предельно внимательными на дорогах.

Курьер выгружал товар из багажника автомобиля, как в это время екатеринбурженка на Lexus врезалась в машину, а позднее столкнулась еще с четырьмя легковушками. Девушка допустила ДТП из-за того, что смотрела в телефон и не уследила за дорогой, рассказал очевидец. «Дама за рулем протаранила 4 автомобиля. И чуть не сбила курьера, который выгружал товар из багажника. Девушка призналась, что просто залипла в телефоне и извинилась», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Массовое ДТП произошло примерно в 21 час 14 января возле дома на улице Ленина, 60. В Госавтоинспекции призывают водителей не пользоваться телефонами во время движения и быть предельно внимательными на дорогах.