В Екатеринбурге в ДТП попали шесть машин

14 января 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Женщина за рулем иномарки устроила массовое ДТП с шестью автомобилями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возле дома на улице Ленина, 60 произошло массовое ДТП с шестью автомобилями. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Женщина на Lexus врезалась в Lada Granta, которая стояла на остановке для разгрузки товара в магазин. После отечественный автомобиль отлетел в другую Lada Granta, которая врезалась в Volkswagen Polo», — рассказали в пресс-службе ведомства. Lexus, продолжив движение после столкновения, врезался в припаркованные Chevrolet Cruze и Mazda CX-5. Авария произошла примерно в 21:00 14 января. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортными средствами», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге возле дома на улице Ленина, 60 произошло массовое ДТП с шестью автомобилями. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Женщина на Lexus врезалась в Lada Granta, которая стояла на остановке для разгрузки товара в магазин. После отечественный автомобиль отлетел в другую Lada Granta, которая врезалась в Volkswagen Polo», — рассказали в пресс-службе ведомства. Lexus, продолжив движение после столкновения, врезался в припаркованные Chevrolet Cruze и Mazda CX-5. Авария произошла примерно в 21:00 14 января. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортными средствами», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.