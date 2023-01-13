В Екатеринбурге в ДТП попали шесть машин

В Екатеринбурге возле дома на улице Ленина, 60 произошло массовое ДТП с шестью автомобилями. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Женщина на Lexus врезалась в Lada Granta, которая стояла на остановке для разгрузки товара в магазин. После отечественный автомобиль отлетел в другую Lada Granta, которая врезалась в Volkswagen Polo», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Lexus, продолжив движение после столкновения, врезался в припаркованные Chevrolet Cruze и Mazda CX-5. Авария произошла примерно в 21:00 14 января. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортными средствами», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
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