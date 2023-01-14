МО РФ: Украина готовит масштабный взрыв в Харьковской области

Минобороны: СБУ готовит взрыв зернохранилища в Харьковской области ради новой провокации

15 января 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

СБУ готовит взрыв зернохранилища в Харьковской области Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) готовит в Харьковской области провокацию для дискредитации действий России в рамках зерновой сделки и обвинении в создании дефицита продовольствия на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Службой безопасности Украины осуществляется подготовка к проведению в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий России в рамках „зерновой сделки“ и обвинений в создании „дефицита продовольствия“ на Украине», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там указали, что в населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», «провоцировании голода» и «срыва», зерновой сделки, сообщили в штабе. Зерновая сделка оказалась под угрозой после того, как Украина атаковала суда РФ в Черном море. Тогда Россия заявила, что уходит из сделки, однако затем власти решили вернуться к этому вопросу. Президент России Владимир Путин пояснял, что если Украина нарушит гарантии того, что атака не повторится, РФ поставит зерно беднейшим странам бесплатно. МИД РФ заявил об автоматическом продлении зерновой сделки по соглашению сторон. В ООН говорили о том, что все страны должны способствовать участию России в зерновой сделке, иначе «весь мир должен будет за это заплатить». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит в Харьковской области провокацию для дискредитации действий России в рамках зерновой сделки и обвинении в создании дефицита продовольствия на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Службой безопасности Украины осуществляется подготовка к проведению в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий России в рамках „зерновой сделки“ и обвинений в создании „дефицита продовольствия“ на Украине», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там указали, что в населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», «провоцировании голода» и «срыва», зерновой сделки, сообщили в штабе. Зерновая сделка оказалась под угрозой после того, как Украина атаковала суда РФ в Черном море. Тогда Россия заявила, что уходит из сделки, однако затем власти решили вернуться к этому вопросу. Президент России Владимир Путин пояснял, что если Украина нарушит гарантии того, что атака не повторится, РФ поставит зерно беднейшим странам бесплатно. МИД РФ заявил об автоматическом продлении зерновой сделки по соглашению сторон. В ООН говорили о том, что все страны должны способствовать участию России в зерновой сделке, иначе «весь мир должен будет за это заплатить».