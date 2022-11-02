Путин пообещал раздавать зерно бесплатно, если Украина нарушит свои гарантии

Если Украина нарушит гарантии того, что атака на российские корабли не повторится, Россия поставит зерно беднейшим странам бесплатно. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
«Даже при выходе из зерновой сделки, Россия готова поставлять зерно беднейшим странам — это около 4%. В случае нарушения Украины своих обязательств, мы весь объем зерна, который им предназначался, поставим безвозмездно», — сказал президент. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин объявил о возобновлении участия России в зерновой сделке. В ходе разговора с президентом Индонезии он также отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи, передает телеканал 360. РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атаки ВСУ кораблей Черноморского флота, передает RT. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности.
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Если Украина нарушит гарантии того, что атака на российские корабли не повторится, Россия поставит зерно беднейшим странам бесплатно. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Даже при выходе из зерновой сделки, Россия готова поставлять зерно беднейшим странам — это около 4%. В случае нарушения Украины своих обязательств, мы весь объем зерна, который им предназначался, поставим безвозмездно», — сказал президент. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин объявил о возобновлении участия России в зерновой сделке. В ходе разговора с президентом Индонезии он также отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи, передает телеканал 360. РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атаки ВСУ кораблей Черноморского флота, передает RT. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности.