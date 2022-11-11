В ООН признали, что нуждаются в зерне и удобрениях из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
По словам Бизли, Россия играет в зерновой сделке важнейшую роль Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Все страны должны способствовать участию России в зерновой сделке, иначе «весь мир должен будет за это заплатить». С таким заявлением выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

«Неважно, любите вы Россию или нет — миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить», — цитирует Бизли РИА Новости. В разговоре с агентством он подчеркнул необходимость участия России в этой сделке, отметив, что «все страны должны сотрудничать» в этом вопросе.

Новость по теме
Что такое зерновая сделка России и Украины

Ранее Россия вернулась в зерновую сделку после выхода из нее из-за атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота. Решение о возобновлении Россией участия в зерновой инициативе было принято после получения необходимых гарантий безопасности от Украины, передает RT. ООН поддержала такое решение российских властей, а также пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, заявлял, что возобновление зерновой сделки не означает ее продления, сообщает «Национальная служба новостей».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Все страны должны способствовать участию России в зерновой сделке, иначе «весь мир должен будет за это заплатить». С таким заявлением выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. «Неважно, любите вы Россию или нет — миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить», — цитирует Бизли РИА Новости. В разговоре с агентством он подчеркнул необходимость участия России в этой сделке, отметив, что «все страны должны сотрудничать» в этом вопросе. Ранее Россия вернулась в зерновую сделку после выхода из нее из-за атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота. Решение о возобновлении Россией участия в зерновой инициативе было принято после получения необходимых гарантий безопасности от Украины, передает RT. ООН поддержала такое решение российских властей, а также пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, заявлял, что возобновление зерновой сделки не означает ее продления, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...