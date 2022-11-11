В ООН признали, что нуждаются в зерне и удобрениях из России

11 ноября 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Все страны должны способствовать участию России в зерновой сделке, иначе «весь мир должен будет за это заплатить». С таким заявлением выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. «Неважно, любите вы Россию или нет — миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить», — цитирует Бизли РИА Новости. В разговоре с агентством он подчеркнул необходимость участия России в этой сделке, отметив, что «все страны должны сотрудничать» в этом вопросе. Ранее Россия вернулась в зерновую сделку после выхода из нее из-за атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота. Решение о возобновлении Россией участия в зерновой инициативе было принято после получения необходимых гарантий безопасности от Украины, передает RT. ООН поддержала такое решение российских властей, а также пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, заявлял, что возобновление зерновой сделки не означает ее продления, сообщает «Национальная служба новостей».