14 января 2023
13 января 2023

Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, зима, буран, ветер, метель, снегопад
В регионе сохранится сильный ветер до 20 м/c Фото:

В Свердловской области, по данным синоптиков, 16 января местами сохранится сильный ветер до 20 м/c. Об этом рассказали в региональном МЧС.

«Синоптики продлили предупреждение о непогоде в регионе. По их данным, 16 января местами в Свердловской области сохранится сильный ветер», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Ветреная погода установилась в регионе 11 января. С тех пор синоптики продлевают штормовое предупреждение.

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В Свердловской области, по данным синоптиков, 16 января местами сохранится сильный ветер до 20 м/c. Об этом рассказали в региональном МЧС. «Синоптики продлили предупреждение о непогоде в регионе. По их данным, 16 января местами в Свердловской области сохранится сильный ветер», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ветреная погода установилась в регионе 11 января. С тех пор синоптики продлевают штормовое предупреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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