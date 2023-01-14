Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде

15 января 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

В регионе сохранится сильный ветер до 20 м/c Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области, по данным синоптиков, 16 января местами сохранится сильный ветер до 20 м/c. Об этом рассказали в региональном МЧС. «Синоптики продлили предупреждение о непогоде в регионе. По их данным, 16 января местами в Свердловской области сохранится сильный ветер», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ветреная погода установилась в регионе 11 января. С тех пор синоптики продлевают штормовое предупреждение.

В Свердловской области, по данным синоптиков, 16 января местами сохранится сильный ветер до 20 м/c. Об этом рассказали в региональном МЧС. «Синоптики продлили предупреждение о непогоде в регионе. По их данным, 16 января местами в Свердловской области сохранится сильный ветер», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ветреная погода установилась в регионе 11 января. С тех пор синоптики продлевают штормовое предупреждение.