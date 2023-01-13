В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

14 января 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

В Свердловской области сохранится сильный ветер до 25-27 м/c Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области, по данным синоптиков, 15 января местами сохранится сильный ветер до 25-27 м/c. Об этом URA.RU рассказали в региональном МЧС. «Предупреждение о сильном ветре в Свердловской области сохраняется. 14 и 15 января местами в регионе сохранится сильный ветер до 25-27 м/c. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении. В ведомстве просят граждан в период штормового предупреждения соблюдать меры безопасности. «Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, ЛЭП и деревьев», — сообщили в МЧС. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. «Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов», — резюмировали в ведомстве. Ветреная погода установилась в регионе 11 января. С тех пор синоптики продлевают штормовое предупреждение.

В Свердловской области, по данным синоптиков, 15 января местами сохранится сильный ветер до 25-27 м/c. Об этом URA.RU рассказали в региональном МЧС. «Предупреждение о сильном ветре в Свердловской области сохраняется. 14 и 15 января местами в регионе сохранится сильный ветер до 25-27 м/c. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении. В ведомстве просят граждан в период штормового предупреждения соблюдать меры безопасности. «Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, ЛЭП и деревьев», — сообщили в МЧС. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. «Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов», — резюмировали в ведомстве. Ветреная погода установилась в регионе 11 января. С тех пор синоптики продлевают штормовое предупреждение.