Жители Белгородской области пожаловались на удары ВСУ по приграничному городу

ВСУ обстреляли крытый рынок в Шебекино (архивное фото)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области, находящийся на границе с Украиной. Удары пришлись на крытый рынок, в результате были разрушены торговые ряды, сообщают местные жители в соцсетях.
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