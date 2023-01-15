Жители Белгородской области пожаловались на удары ВСУ по приграничному городу

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Последствия обстрела рынка
ВСУ обстреляли крытый рынок в Шебекино (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области, находящийся на границе с Украиной. Удары пришлись на крытый рынок, в результате были разрушены торговые ряды, сообщают местные жители в соцсетях.

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Украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области, находящийся на границе с Украиной. Удары пришлись на крытый рынок, в результате были разрушены торговые ряды, сообщают местные жители в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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