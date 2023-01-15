Киношкола «Ералаш» проводит бесплатный мастер-класс для пермских детей

Навыки работы в кадре и основы актерского мастерства получат участники мастер-класса
Дети и подростки из Перми могут обучиться основам киноискусства в школе «Ералаш», которая организует в городе бесплатный мастер-класс. На нем для ребят проведут практические занятия по актерскому мастерству; покажут, как работать в кадре; помогут раскрепоститься.
«После мастер-класса, ваш ребенок перестанет стесняться, научится работать на камеру и попробует себя в роли настоящей звезды», — сообщается в группе «Студия Звезд, Киношкола Ералаш» в социальной сети «ВКонтакте». Для участия в мероприятии нужно
Пройти мастер-класс смогут дети 5-16 лет. Базируется пермское отделение киношколы в ДК им. Ю.А. Гагарина.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».