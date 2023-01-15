15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Киношкола «Ералаш» проводит бесплатный мастер-класс для пермских детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом, где жил Макс Фадеев. г. Курган, рисунок на асфальте, хлопушка для кино
Навыки работы в кадре и основы актерского мастерства получат участники мастер-класса Фото:

Дети и подростки из Перми могут обучиться основам киноискусства в школе «Ералаш», которая организует в городе бесплатный мастер-класс. На нем для ребят проведут практические занятия по актерскому мастерству; покажут, как работать в кадре; помогут раскрепоститься.

«После мастер-класса, ваш ребенок перестанет стесняться, научится работать на камеру и попробует себя в роли настоящей звезды», — сообщается в группе «Студия Звезд, Киношкола Ералаш» в социальной сети «ВКонтакте». Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться.

Пройти мастер-класс смогут дети 5-16 лет. Базируется пермское отделение киношколы в ДК им. Ю.А. Гагарина.

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Дети и подростки из Перми могут обучиться основам киноискусства в школе «Ералаш», которая организует в городе бесплатный мастер-класс. На нем для ребят проведут практические занятия по актерскому мастерству; покажут, как работать в кадре; помогут раскрепоститься. «После мастер-класса, ваш ребенок перестанет стесняться, научится работать на камеру и попробует себя в роли настоящей звезды», — сообщается в группе «Студия Звезд, Киношкола Ералаш» в социальной сети «ВКонтакте». Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться. Пройти мастер-класс смогут дети 5-16 лет. Базируется пермское отделение киношколы в ДК им. Ю.А. Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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