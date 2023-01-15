15 января 2023
14 января 2023

Мэрия из ХМАО запустила рекламу службы по контракту

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельбище, война, пулеметчик, стрелки, военные сборы, пехота, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, дрг, огневая подготовка, пехотинцы, разведчики, диверсанты, диверсионная группа, боестолкновение
Реклама военной службы по контракту появилась на официальной страницы администрации Белоярского района Фото:

Администрация Белоярского района (ХМАО) призвала записываться на военную службу по контракту. Пост был опубликован на официальной странице мэрии во «ВКонтакте».

«Служить в российской армии по контракту — важно и почетно. Это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус», — отмечается в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Копейска (Челябинская область) запустила рекламу службы по контракту в зоне СВО. Для прохождения военной службы по контракту требуется отсутствие судимости и возраст до 50 лет.

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Администрация Белоярского района (ХМАО) призвала записываться на военную службу по контракту. Пост был опубликован на официальной странице мэрии во «ВКонтакте». «Служить в российской армии по контракту — важно и почетно. Это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус», — отмечается в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Копейска (Челябинская область) запустила рекламу службы по контракту в зоне СВО. Для прохождения военной службы по контракту требуется отсутствие судимости и возраст до 50 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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