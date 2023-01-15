Мэрия из ХМАО запустила рекламу службы по контракту

Реклама военной службы по контракту появилась на официальной страницы администрации Белоярского района Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Администрация Белоярского района (ХМАО) призвала записываться на военную службу по контракту. Пост был опубликован на официальной странице мэрии во «ВКонтакте».

«Служить в российской армии по контракту — важно и почетно. Это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус», — отмечается в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Копейска (Челябинская область) запустила рекламу службы по контракту в зоне СВО. Для прохождения военной службы по контракту требуется отсутствие судимости и возраст до 50 лет.