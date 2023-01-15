Мэрия из ХМАО запустила рекламу службы по контракту

Реклама военной службы по контракту появилась на официальной страницы администрации Белоярского района
Администрация Белоярского района (ХМАО) призвала записываться на военную службу по контракту. Пост был опубликован на официальной странице мэрии во «ВКонтакте».
«Служить в российской армии по контракту — важно и почетно. Это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус», — отмечается в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Копейска (Челябинская область) запустила рекламу службы по контракту в зоне СВО. Для прохождения военной службы по контракту требуется отсутствие судимости и возраст до 50 лет.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».