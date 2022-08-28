28 августа 2022

Жителей Копейска зовут на службу в зону проведения спецоперации. Скрин

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
На контракт берут мужчин в возрасте до 50 лет и годных по состоянию здоровья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный комиссариат Копейска (Челябинская область) объявляет набор на краткосрочный контракт. Как отмечают в военкомате, гражданам выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, предусмотрены меры материального стимулирования.

«Военный комиссариат Копейска приглашает копейчан на военную службу по краткосрочному контракту сроком от 3 месяцев до 1 года. При заключении контракта выплачивается достойное денежное довольствие, предусмотрены дополнительные меры по материальному стимулированию военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации», — говорится в объявлении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии «Копейск. Официально».

Для прохождения военной службы по контракту требуется отсутствие судимости и возраст до 50 лет. В военном комиссариате ждут кандидатов с хорошим состоянием здоровья — категории здоровья «Годен к военной службе» или «Годен к военной службе с незначительными ограничениями».

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

Копейчан приглашают заключить краткосрочный контракт сроком от 3 месяцев до 1 года
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Военный комиссариат Копейска (Челябинская область) объявляет набор на краткосрочный контракт. Как отмечают в военкомате, гражданам выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, предусмотрены меры материального стимулирования. «Военный комиссариат Копейска приглашает копейчан на военную службу по краткосрочному контракту сроком от 3 месяцев до 1 года. При заключении контракта выплачивается достойное денежное довольствие, предусмотрены дополнительные меры по материальному стимулированию военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации», — говорится в объявлении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии «Копейск. Официально». Для прохождения военной службы по контракту требуется отсутствие судимости и возраст до 50 лет. В военном комиссариате ждут кандидатов с хорошим состоянием здоровья — категории здоровья «Годен к военной службе» или «Годен к военной службе с незначительными ограничениями». Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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