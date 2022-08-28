Жителей Копейска зовут на службу в зону проведения спецоперации. Скрин

29 августа 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

На контракт берут мужчин в возрасте до 50 лет и годных по состоянию здоровья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный комиссариат Копейска (Челябинская область) объявляет набор на краткосрочный контракт. Как отмечают в военкомате, гражданам выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, предусмотрены меры материального стимулирования. «Военный комиссариат Копейска приглашает копейчан на военную службу по краткосрочному контракту сроком от 3 месяцев до 1 года. При заключении контракта выплачивается достойное денежное довольствие, предусмотрены дополнительные меры по материальному стимулированию военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации», — говорится в объявлении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии «Копейск. Официально». Для прохождения военной службы по контракту требуется отсутствие судимости и возраст до 50 лет. В военном комиссариате ждут кандидатов с хорошим состоянием здоровья — категории здоровья «Годен к военной службе» или «Годен к военной службе с незначительными ограничениями». Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Копейчан приглашают заключить краткосрочный контракт сроком от 3 месяцев до 1 года Фото: скрин telegram-канал «Копейск. Официально»

Военный комиссариат Копейска (Челябинская область) объявляет набор на краткосрочный контракт. Как отмечают в военкомате, гражданам выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, предусмотрены меры материального стимулирования. «Военный комиссариат Копейска приглашает копейчан на военную службу по краткосрочному контракту сроком от 3 месяцев до 1 года. При заключении контракта выплачивается достойное денежное довольствие, предусмотрены дополнительные меры по материальному стимулированию военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации», — говорится в объявлении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии «Копейск. Официально». Для прохождения военной службы по контракту требуется отсутствие судимости и возраст до 50 лет. В военном комиссариате ждут кандидатов с хорошим состоянием здоровья — категории здоровья «Годен к военной службе» или «Годен к военной службе с незначительными ограничениями». Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.